Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan 3 açıklama şöyle:

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PAPIL.E (Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.) payları 06/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BRÜT TAKAS

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ENSRI.E (Ensai Sınai Yatırımlar) paylarında 06/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

EMİR PAKETİ TEDBİRİ

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVTUR.E (Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler) payları 06/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

