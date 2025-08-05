Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu bildirimde bulundu:

Şirketimiz, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yetkinliğinin önümüzdeki yıllarda gelişimini sağlamak ve dünyadaki en son gelişmeleri yerinde takip etmek ve değerlendirmek amacıyla 2023 yıl sonundan itibaren bağlı ortaklığı Pegasus Airlines Innovation Lab, Inc. üzerinden ABD'de Silikon Vadisinde faaliyet göstermektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından, Innovation Lab aracılığıyla Yapay Zeka odaklı teknoloji geliştirme çalışmaları yürüten girişimler nezdinde yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Şirketimizin tek sınırlı ortağı olacağı Pegasus Airlines Ventures Limited Partnership şirketinin bir sınırlı sorumlu ortaklık olarak kurulmasına karar verilmiştir. Pegasus Airlines Ventures LP, Innovation Lab çalışmaları kapsamında belirlenen girişimlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirecektir.