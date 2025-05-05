ARA
DOLAR
38,56
-0,04%
DOLAR
EURO
43,69
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4124,67
2,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
9112,19
-0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hissedeki tedbir kararları duyurdu. Açıklama şöyle:

05 Mayıs 2025 | 19:29
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 21:26
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)

ADESE.E (Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ) payları 06/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

GARFA.E (Garanti Faktoring A.Ş.) paylarında 06/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

DAGHL.E (Dagi Yatırım Holding A.Ş.) payları 06/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 18/04/2025 tarihli kararıyla 30/05/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili Haberler
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
0
  • ALTIN GRAM - TL 4124,67 2,59%
  • ALTIN ONS 3327,44 2,66%
  • BIST 100 9112,19 -0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,876 -0,655%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38096 -0,06441%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,31 -1,8022%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5552 -0,0367%
  • EURO/DOLAR 1,1318 0,1323%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6864 -0,4817%
  • STERLIN/DOLAR 1,32965 0,25561%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL