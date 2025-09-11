ARA
  • TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS 2. dönem sonuç sorgulama sayfası

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 yılı 2. dönem oturumları sona erdi. Binlerce adayın katıldığı zorlu sınavın ardından, tüm dikkatler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS 2. dönem sonuç sorgulama sayfası


Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 yılı 2. dönemi tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce adayın gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.  

TUS Sonuçlarının Ardından Tercih Dönemi Başlayacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için tercih dönemi başlayacak. Bu süreç, tıp fakültesi mezunlarının kariyerlerini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve bir uzmanlık alanına yerleşmeye hak kazanan adaylar, eğitim alacakları üniversite veya eğitim araştırma hastanelerine kayıt yaptırabilecek.
