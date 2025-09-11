TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS 2. dönem sonuç sorgulama sayfası

TUS Sonuçlarının Ardından Tercih Dönemi Başlayacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için tercih dönemi başlayacak. Bu süreç, tıp fakültesi mezunlarının kariyerlerini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve bir uzmanlık alanına yerleşmeye hak kazanan adaylar, eğitim alacakları üniversite veya eğitim araştırma hastanelerine kayıt yaptırabilecek.