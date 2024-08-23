Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZINV.E, RUBNS.E, SAMAT.E ve SNGYO.E payları 26/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Açıklama göre İz Yatırım Holding A.Ş. (IZINV), Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) payları 26 Ağustos pazartesi günkü işlemlerden (seans başından) 25 Eylül tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.