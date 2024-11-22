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Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı

Borsa İstanbul'dan dün (21 Kasım) KAP'a Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi hakkında açıklama yapıldı.

22 Kasım 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 22 Kasım 2024 | 09:18
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı

Buna göre Buna göre Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) paylarında 22 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 20 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SURGY.E paylarında 22/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
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