Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı

Buna göre Buna göre Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) paylarında 22 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 20 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SURGY.E paylarında 22/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.