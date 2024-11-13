Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Artemis Halı A.Ş (ARTMS) payları 14 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 13 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARTMS.E payları 14/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.