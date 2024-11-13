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Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi hakkında açıklama yapıldı.

13 Kasım 2024 | 19:03
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Artemis Halı A.Ş (ARTMS) payları 14 Kasım tarihli işlemlerden (seans başından) 13 Aralık tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARTMS.E payları 14/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

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Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
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