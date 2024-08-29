Borsa İstanbul’dan bir hisse için tek fiyat tedbiri

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre EUHOL (Euro Yatırım Holding A.Ş.) payları 2 Eylül'den 1 Ekim'e tarihli işlemlere kadar (seans sonuna) tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUHOL.E payları 02/09/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/10/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.