CNBC'de yer alan habere göre; yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz hisse fiyatını daha önce açıklanan 70–78 dolar aralığının üzerinde, hisse başına 83 dolar olarak belirledi. Şirketin bu hamlesi, halka arza yönelik yoğun kurumsal ve bireysel yatırımcı talebinin ardından geldi.

Planlanan fiyat aralığının tavanı olan 78 doların 5 dolar üzerinde gerçekleşen fiyatlama ve artırılan satış hacmiyle birlikte Anthropic, halka arzdan yaklaşık 81,3 milyar dolar gelir elde etti. 83 dolarlık halka arz fiyatı, tam seyreltilmiş bazda şirkete yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerleme kazandırdı.

19 Kasım Perşembe günü "ANT" koduyla işlem görmeye başlıyor

Halka arz sürecine eş zamanlı olarak Google, Microsoft, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerinin de aynı 83 dolarlık hisse fiyatı üzerinden toplam 26 milyar dolarlık özel hisse alımı gerçekleştirdiği belirtildi. Özel satışla birlikte şirketin sağladığı toplam fon büyüklüğü 94 milyar doları aşarak küresel sermaye piyasalarında yeni bir rekora imza attı. Piyasa kaynakları, halka arza gelen toplam talebin yaklaşık 400 milyar doları kurumsal, 100 milyar dolara yakını ise bireysel yatırımcılardan olmak üzere 500 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktardı.

Claude sohbet botunun geliştiricisi olan Anthropic'in hisselerinin, 19 Kasım Perşembe günü Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirketin halka arz öncesinde paylaştığı finansal verilere göre, Anthropic'in 2026 yılının ilk dokuz ayındaki geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 13 kat artış göstererek 33,2 milyar doların üzerine çıktı. Buna karşın, yoğun bilgi işlem altyapısı harcamaları ve değerleme kalemlerinin etkisiyle şirket aynı dönemde 104 milyar dolar net zarar açıkladı.