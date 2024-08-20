Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Payları Ana Pazar'da işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket), konkordato talebi ile mahkemeye yaptığı 16/08/2024 tarihli başvurusu sonucunda ilgili mahkeme tarafından 19/08/2024 tarihinde Şirket hakkında geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin 19/08/2024 tarihli özel durum açıklaması dikkate alınarak;

1) Şirket paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına,

2) Yönerge'nin 35. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Şirket paylarının işlem sırasının 20-21/08/2024 tarihlerinde kapalı kalmasına, 22/08/2024 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına,

3) Kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Borsa tarafından talep eden belgelerin iletilmesi konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda Yönerge'nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında Şirketin uyarılmasına karar verilmiştir.

