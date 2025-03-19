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Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklamada, Morgan Stanley'in daha önce faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğu, başvurunun SPK tarafından olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

19 Mart 2025 | 20:33
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 21:33
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konuya yapılan açıklamada "Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır" denildi. 

Açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir.

Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. 

Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
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