Talep otomatik vitese kaydı: 4 milyon TL altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomobil pazarında kampanyaların desteğiyle satış temposu yüksek seyrini koruyor. Tercihlerde otomatik vitesli modeller öne çıkıyor, manuel vitesli araçlara ilgi ise geriliyor. Öte yandan, otomatik vitesli araçların güncel fiyatları da merak ediliyor. Peki, 4 milyon TL’nin altındaki otomatik vitesli araçlar hangileri? İşte liste…
3 Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale güncel fiyatı 2 milyon 669 bin TL.
5 Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive
Subaru Yeni Crosstrek e-Boxer'ın satış fiyatı 3 milyon 589 bin 900 TL.
10 Renault Clio Evolution Plus
Renault Clio Evolution Plus'ın satış fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak açıklandı.