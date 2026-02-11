Talep otomatik vitese kaydı: 4 milyon TL altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomobil pazarında kampanyaların desteğiyle satış temposu yüksek seyrini koruyor. Tercihlerde otomatik vitesli modeller öne çıkıyor, manuel vitesli araçlara ilgi ise geriliyor. Öte yandan, otomatik vitesli araçların güncel fiyatları da merak ediliyor. Peki, 4 milyon TL’nin altındaki otomatik vitesli araçlar hangileri? İşte liste…