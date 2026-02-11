ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Talep otomatik vitese kaydı: 4 milyon TL altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomotiv pazarında kampanya ve indirimlerin etkisiyle satışlardaki canlılık sürerken, alıcı tercihlerinde otomatik vitesli modeller öne çıkıyor. Bu tabloyla birlikte güncel otomatik vitesli araç fiyatları da merak konusu oluyor.

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Talep otomatik vitese kaydı: 4 milyon TL altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomobil pazarında kampanyaların desteğiyle satış temposu yüksek seyrini koruyor. Tercihlerde otomatik vitesli modeller öne çıkıyor, manuel vitesli araçlara ilgi ise geriliyor. Öte yandan, otomatik vitesli araçların güncel fiyatları da merak ediliyor. Peki, 4 milyon TL’nin altındaki otomatik vitesli araçlar hangileri? İşte liste…

1 BMW 120 Sport Line

BMW 120 Sport Line

BMW 120 Sport Line satış fiyatı 3 milyon 698 bin 700 TL.

2 Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 TL'den satışa sunuluyor.

3 Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale güncel fiyatı 2 milyon 669 bin TL.

4 Toyota Corolla Vision Plus

Toyota Corolla Vision Plus

Toyota Corolla Vision Plus 1 milyon 699 bin TL'den satışa sunuluyor.

5 Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive

Subaru Yeni Crosstrek e-Boxer'ın satış fiyatı 3 milyon 589 bin 900  TL.

6 Peugeot E-208 GT 100kW

Peugeot E-208 GT 100kW

Peugeot E-208 GT 100kW, 1 milyon 960 bin TL'den satışa sunuluyor.

7 Togg T10X

Togg T10X

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı 1 milyon 870 bin TL.

8 Hyundai i20

Hyundai i20

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump satış fiyatı 1 milyon 556 bin TL.

9 Mercedes A200

Mercedes A200

Mercedes A200 satış fiyatı 3 milyon 159 bin TL.

10 Renault Clio Evolution Plus

Renault Clio Evolution Plus

Renault Clio Evolution Plus'ın satış fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak açıklandı.

11 Opel Corsa

Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 satış fiyatı 1 milyon 749 bin TL.

12 Citroen e-C3

Citroen e-C3

Citroen e-C3 83 kW elektrikli motor satış fiyatı ise 1 milyon 468 bin TL.

13 Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar satış fiyatı 2 milyon 380 bin TL.

14 Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda Prima 1 milyon 524 bin 900 TL'den satışta.

15 BYD ATTO 2

BYD ATTO 2

BYD ATTO 2 130 kW satış fiyatı 1 milyon 624 bin TL.

16 Lexus LBX

Lexus LBX

Lexus LBX satış fiyatı 2 milyon 995 bin TL.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL