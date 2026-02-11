Borsada gong Best Brands Grup Enerji için çaldı

Global Menkul Değerler liderliğinde, 5-6 Şubat'ta halka arz sürecini tamamlayan Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Üyesi Saniye Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Hasan Sürkit, Sürkit Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Best Brands Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yağmur Ülkem Sürkit ile Best Brands Grup Enerji Genel Müdürü Artun Oral ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki enerji santralleriyle büyüyen Best Brands Grup Enerji'nin halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek kapasitesini artıracağını söyledi.

Yenilenebilir enerji sektörünün, sanayinin gelişmesi, istihdamın artması ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanmasında çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten Ergun, "Ülkemizin kalkınma hamlesine önemli katkısı olan yenilenebilir enerji şirketlerimize Borsa İstanbul olarak destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle şirketimizin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Best Brands Grup’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz"

Best Brands Grup Enerji'nin bağlı bulunduğu Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit de faaliyet gösterdikleri her alanda sürdürülebilir büyümeyi, kurumsallaşmayı ve uzun vadeli değer yaratmayı temel ilke edindiklerini dile getirdi.

Şirketin halka arzını, şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerini daha güçlü şekilde hayata geçirecekleri stratejik bir dönüm noktası olarak gördüklerini aktaran Sürkit, "Yenilenebilir enerjiye, bir yatırım alanı olmasının ötesinde, gelecek nesillere karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak yaklaşıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi yatırımlarımızla temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesini tüm kararlarımızın merkezine alarak çevresel ve sosyal fayda yaratmayı, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sürkit, halka arzdan elde edecekleri net gelirin tamamını da yeni tesis yatırımlarında ve satın almalarda kullanmayı planladıklarını belirterek, "Bu adım, şirketimizin öz kaynak yapısını güçlendirirken, kurumsal kimliğimizi daha da sağlamlaştıracak, marka bilinirliğimizi ve güvenilirliğimizi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte pekiştirecek. Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, temiz, güvenilir ve yenilikçi enerji çözümleriyle daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.