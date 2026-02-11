Afet bölgelerinde "Metamorfoz" dönemi: Tırtıl robotun kelebeğe dönüşen sırrı

Robotun çamurda kaymadığını, yol tutuşunun sağlam olduğunu vurgulayan Akgül, "Aracımızın koza bölümü var. Koza bölümümüz, kelebeğin kalkacağı ve iniş yapabileceği alan. Bu bölümde kelebek kendi şarjını yenileyerek operasyon süresini uzatıyor. Yani mini dronların operasyon süresi en fazla 20 dakikadır. Biz bu operasyon süresini 60 dakikanın çok çok üstüne çıkardık. Operasyon süresinde artış var." diye konuştu.