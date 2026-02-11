Ramazan kolisi alırken dikkat: Bozuk ürünü iade hakkınız var

Vatandaşlar, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur alışverişlerini şimdiden yapmaya başladı. Bu dönemde çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı ramazan kolileri de rağbet görüyor.

Pek çok market ve e-ticaret platformu ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başlarken, ürünlerin fiyatları da paket içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

Paketlerde, meşrubat, makarna, bakliyat ürünleri, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer alıyor. Kimi paketlerde sucuk, kaşar peyniri, kavurma, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftariyelikler de bulunuyor. Şirketler çalışanlarına, hayır kurumları da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için de bu kolileri tercih ediyor.

"Stok eritme amacı olmamalı"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine, ramazan ayının, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Bu dönemde yapılan her yardımın, güvenli ve nitelikli olması gerektiğini belirten Kılıç, yardım ve ramazan kolilerinin, stok eritme ya da fırsatçılık aracı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, yardım yapan duyarlı insanların, gıda kolilerine kendi sofralarına koymayacakları ürünleri yerleştirmek istemeyeceklerini ifade ederek, "Son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış, etiketi bulunmayan ya da sağlığa uygun olmayan ürünler yardım değildir. Bu tür ürünler, insanların sağlıklı gıdaya ulaşma hakkını ihlal eder. Yardım, dikkat ve vicdanla yapılır, ihmal ve denetimsizlikle değil." diye konuştu.

Yardım alan vatandaşların da bu gıda ürünlerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, herkesin aldığı ürünlerin son kullanma tarihine bakması, bozuk, şüpheli ya da sağlığa uygun olmayan gıdaları ayırarak kesinlikle tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, ramazan ayını fırsata çevirmek isteyen kişi ya da işletmelere imkan verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merhamet duygusuyla yardım etmek isteyen yurttaşların iyi niyeti, rant odaklı anlayışlara teslim edilmemelidir. Ramazan, kazanç değil, vicdan ayıdır, bu nedenle dayanışma, denetimle ve sorumlulukla korunmalıdır. Yapılan denetimler, etkin, sürekli ve caydırıcı şekilde yürütülmelidir. Gıda güvenliğinin yalnızca bir mevzuat konusu değil, doğrudan yaşam hakkı meselesi olduğu unutulmamalıdır. Ramazan ayında ve yılın her gününde sağlıklı gıdaya erişim, insan onuruna yakışır yaşam ve adil bir piyasa düzeni için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edin"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da ramazan ayında dayanışma ve paylaşma duygusuyla ramazan kolisi dağıtmak isteyen hayırseverlerin, yardımların gerçek amacına ulaşabilmesi için kolinin içeriğini ihtiyaçlara uygun olarak hazırlatması gerektiğini ifade etti.

Ramazan kolisi hazırlarken ürün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Koçal, "Gramaj ve içerik listesi yazılı olarak belirlenmeli, koli hazırlatanlar, içinde bulunmasını istediği ürünler ile ilgili detaylı listeyi paketi hazırlayan firmalara vermeli." diye konuştu.

Koçal, kolilerde yer alan ürünlerin kontrol edilmesi gerektiğine işaret ederek, şu uyarıda bulundu:

"Son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edin, ambalajı bozuk ürünleri kullanmayın, etiket bilgileri olmayan ürünlere dikkat edin. Gramaj ve içerik eksikliği varsa bildirin. Bozuk veya ayıplı ürünleri iade etme hakkınız var. Karşılaşılan sorunlar, koliyi dağıtan belediye, kurum ya da hayır kuruluşuna bildirilmeli, gerekli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı veya ilgili tüketici kurumlarına başvurulmalı. Yapılan bildirimler, aynı sorunların tekrar yaşanmaması açısından büyük önem taşıyor."

"Tarihi geçmiş, gramaj farklılığı olan kolileri almayın"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de ramazan alışverişi yaparken tüketicilerin, bütçesini koruması, israfı önlemesi, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının önem taşıdığını belirterek, tüketicilere, gıda harcamalarında "marketfiyati.org.tr" sitesinden fiyat karşılaştırması yapması tavsiyesinde bulundu.

Ramazan kolisi alırken içerik listesi ve gramajların kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Güllü, şunları kaydetti:

"Tarihi geçmiş, gramaj farklılığı olan kolileri almayın. Ramazan ayında yardım yapmak isteyen hayırsever insanlarımız da ramazan kolilerini kontrol ederek yardım ettiği kişilerin mağdur olmamasını sağlamalı. Ramazan kolisi yerine hediye çeki gibi uygulamalar yaparak, tüketicinin ihtiyacı olan şeyleri istediği zaman alması sağlanmalı. Tüketiciler de görmüş oldukları olumsuzlukları Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına bildirmeli."