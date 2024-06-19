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Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)

Borsa İstanbul, resmi tatiller kapsamında işlemlere kapanıyor. Peki 2024 borsa tatil takvimi ne? Kurban Bayramı tatili sonrası Borsa İstanbul Pay Piyasaları yılın geri kalanında hangi günler kapalı olacak? İşte borsada tatil günleri...

19 Haziran 2024 | 22:50
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17-18-19 Haziran tarihlerinde yurt içi piyasalar kapalı kaldı. Bayram bitimiyle beraber 20 Haziran Perşembe itibarıyla borsada haftanın ilk işlemi gerçekleşecek.

BORSADA İŞLEM SAATLERİ NE?

Resmi tatiller dışında, Borsa İstanbul’da işlemler hafta içi her gün saat 09.40 ile 18.10 saatleri arasında gerçekleştirilir.

İşlem günlerinde Borsa İstanbul’un günlük işlem saatleri şöyle:

09.40'ta açılış seansı ile başlayan işlemlerle 09.55'e kadar tek fiyatla emirler toplanır.

09.55 - 10.00 saatleri arasında bu emirler işleme alınır.

10.00'da sürekli işlem seansı başlar ve 18.00'a kadar devam eder.

18.00'deki kapanış zilinin ardından 18.01'de tek fiyatlı marj yayınlanır.

18.05'e kadar kapanış fiyatından son emirler toplanır.

18.07 - 18.10 saatleri arasında toplanan son emirler eşleştirilir ve böylece Borsa İstanbul’da bir işlem günü sonlanır.

BORSA İSTANBUL'DA TATİL GÜNLERİ 
 

Yılın geri kalanında Borsa İstanbul'nun kapalı olduğu resmi günler ise şöyle: 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2445,26 0,41%
  • ALTIN ONS 2336,65 0,35%
  • BIST 100 10471,32 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,07 -0,016%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37142 0,05253%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,125 -0,7377%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5503 0,0673%
  • EURO/DOLAR 1,0745 0,0144%
  • EURO/TURK LIRASI 34,957 -0,102%
  • STERLIN/DOLAR 1,27158 -0,02516%
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