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Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor

International Finance Corporation (IFC) tarafından gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil ihracına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Borsa İstanbul ev sahipliğinde “Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri Yönetici Eğitimi” düzenleniyor.

08 Ekim 2024 | 14:06
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor

Dünya Bankasının özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC) tarafından gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil ihracına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Borsa İstanbul ev sahipliğinde “Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri Yönetici Eğitimi” düzenleniyor. 

‘Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri Yönetici Eğitimi’ IFC tarafından dünyanın farklı ülkelerinde düzenleniyor. Bu yılki kurumsal toplantı, 6-10 Ekim tarihleri arasında ilk kez İstanbul’da gerçekleştirilecek. Eğitim programının 8-9 Ekim tarihlerindeki oturumları ise Borsa İstanbul kampüsünde düzenlenecek. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 farklı ülkeden ve 25 finans kuruluşundan 44 karar vericinin katılacağı eğitim programı 3,5 gün sürecek. Büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerin banka yetkililerinden oluşan katılımcılara yeşil tahvil ihracına ilişkin kapsamlı eğitim ve takım çalışmaları sonucunda sertifikaları verilecek. 

Eğitim IFC’nin Yeşil Tahvil Teknik Destek Programı (GB-TAP) kapsamında düzenleniyor. GB-TAP gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil piyasasını geliştirmeyi hedefliyor, finans kurumlarına yeşil tahvil ihraçları konusunda teknik yardım sağlıyor ve bir dizi faaliyet ve girişim aracılığıyla küresel düzeyde kamu yararına yönelik çalışmalar yapıyor. 
 

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BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
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Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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GERİ
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