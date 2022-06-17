Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “2022 yılının ilk yarısını 23 halka arz ve yaklaşık 10 milyar TL’lik kaynakla (halka arz tutarı) kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Borsa İstanbul’da gong Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı.

Gong töreninde konuşan Ergun, Makim Makina’nın, stratejik sektörlere üretim yapan ve yüksek kapasiteli değerli bir şirket olduğunu kaydederek, ihracatı, üretimi, yatırımları ve istihdamıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Makim Makina’nın bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının ne denli başarılı sonuçlar alabileceğinin güzel örneği olduğunu dile getiren Ergun, bu sürecin halka arzla bir adım daha ileriye taşındığını ve sermaye piyasalarına değerli bir katkı sağlandığını anlattı.

Ergun, sürdürülebilir bir büyümenin finansmanın, sermaye piyasaları yoluyla yapılabileceğine inandıklarını belirterek, tüm şirketleri “öz sermayelerini güçlendirmeleri ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşabilmeleri için” Borsa İstanbul’a davet etti.

Makim Makina’dan yaklaşık 158 milyon TL’lik halka arz

Korkmaz Ergun, geçen yıl Borsa İstanbul tarihinin rekorunu kırarak 52 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 22 milyar TL’lik kaynak sağladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2022 yılının ilk yarısını 23 halka arz ve yaklaşık 10 milyar TL’lik kaynakla (halka arz tutarı) kapatmayı hedefliyoruz. Dünya Borsalar Federasyonunun verilerine göre 2021 yılında 52 arzla halka arz sayısı artış oranında birinci borsa, sağlanan finansmanın artış oranında üçüncü borsa olduk. Ayrıca dünyanın en likit borsası olduk. Sermaye piyasaları olarak üretim, yatırım, ihracat yapan ve istihdam sağlayan şirketlerimizi finansman açısından desteklemeye devam edeceğiz.”

Ergun, Makim Makina’nın yaklaşık 158 milyon TL’lik halka arz tutarı ve 170 bin yatırımcıya yaptığı satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi.

“Yolculuğumuza Borsa İstanbul’daki ortaklarımızla devam edeceğiz”

Makim Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri de tam 40 yıl önce ortağı Ahmet Gönüllü ile 1982’de Makim’in serüvenini başlattıklarını belirterek, bu yolculuğun 15 sene önce KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile kesiştiğini söyledi.

Halka arzın kendileri için büyük başarı olduğunu dile getiren İleri, “Bu başarıda emek, bilgi, gayret, fedakarlık, iş birliği, uzlaşma, dürüstlük ve şeffaflık var. Ama bunların hepsinin üzerinde Allah’ın bir lütfu var. Bundan sonra yolculuğumuzu Borsadaki 170 bin, belki daha da fazla olacak ortağımızla devam ettireceğiz.” diye konuştu.

“Makim’den 100 milyon liralık yeni yatırım geliyor”

KOBİ AŞ Genel Müdürü ve Makim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Yılmaz da KOBİ AŞ ile iş birliğinden ve ortaklıktan bahsederek, aradan geçen sürede hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Başarının tesadüf olmadığını; çalışarak, birikimle, fedakarlıkla ve dürüstlükle geldiğini aktaran Yılmaz, “Makim’i 2 küçük oto sanayi sitesindeki işletmeden aldık ve bir fabrikaya taşıdık. Şu anda o fabrikada da kapasitesi doldu. Yeni bir fabrikaya, evreye geçiyor. Makim, muhtemelen bu sene içerisinde KOBİ sınıfının dışına çıkıyor ve büyük bir işletme haline geliyor. Bu başarı bundan sonra da devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, Makim’in tüm olumsuzluklara rağmen şu anda mali yapı olarak çok güçlü olduğunu kaydederek, “40 milyon TL yatırım yapıldı ve yeni 100 milyon TL’lik yatırım yapılıyor. Şu ana kadar hiç dış kaynak kullanılmadı. Şirketin şu anda dış kaynak kredi bazında borcu sıfır. Likit bir şirket. Özellikle ithal ikame noktasında değerli bir katkısı var.” şeklinde konuştu.

Makim’in faaliyet gösterdiği alanlardan bahseden Yılmaz, “Yeni yatırımla birlikte Makim’in özellikle hassas döküm alanında Avrupa’nın üretim üssü haline geleceğine inanıyorum.” dedi.

Çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Halka arz ettiğimiz payların 5,5 katı talep geldi. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Bu örnekler artacak”

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise imalat sanayisindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere sağladıkları desteklerden bahsederek, KOBİ AŞ’nin başarılı çalışmalarını anlattı.

KOBİ’lere verilen desteğin önemine değinen Kurt, “Makim’e zamanında küçük diyebileceğimiz bir destek verilmesiyle bugüne geldik. Buradan sağlanan kaynak da yeni Makim’lerin oluşması için, orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimin artırılması için kullanılacak. Bu ilk oldu. Bundan sonra da böyle örneklerle karşınızda olacağız.” açıklamasında bulundu.