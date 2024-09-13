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Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün (13 Eylül) KAP'a ihale sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

13 Eylül 2024 | 09:56
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu

Kuzey Boru'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: 15.08.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 25. Bölge Müdürlüğü (Balıkesir) tarafından gerçekleştirilen 2024/900034 ihale kayıt numaralı "Çanakkale-Bayramiç Karaköy Göleti Sulaması Boru Alımı" konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 25. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını ve sözleşme davetini iletmiştir. Taraflar arasında sözleşme 11.09.2024 tarihinde imzalanmıştır. İşin baz bedeli 12.857.112,83 TL (KDV Dahil) olup sözleşme bedelinin, 2024 yıl sonu itibarıyla şirket mali verilerine yansıması beklenmektedir.

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