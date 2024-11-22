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Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. bugün (22 Kasım) KAP'a SPK'ya yapılan başvuruyu duyurdu.

22 Kasım 2024 | 17:03
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu bilgiler yer aldı: 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 15/11/2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarımızda gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketleri nedeniyle gereği görülmesi ve değerli şirket yatırımcılarımızın şikâyetleri sebebiyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına 21/11/2024 tarihinde karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru 22/11/2024 tarihinde yapılmıştır.

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Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
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