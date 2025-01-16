Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP) KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Şirketimizin konkordato sürecine ilişkin olarak Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/757 Esas numaralı dosyanın bugün görülen duruşmasında özetle;

a) Şirketimiz hakkında 19/01/2025 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmesine,

b) Mahkemece borçlunun veya komiserlerin yapacağı talep üzerine kesin mühletin en fazla altı ay süre ile uzatılabileceği ve kesin mühletin kabulüne ilişkin karara karşı İİK'nın 293/1'inci maddesi uyarınca kanun yolunun kapalı olduğu hususunun belirtilmesine,

c) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla geçici komiser heyetinin görevlerine devam etmesine ve hazırlayacakları raporlarını 2 ayda bir mahkemeye sunmalarına,



d) Borçlunun İİK'nın 297'nci maddesine aykırı hareket ettiğinin tespiti ve komiserlerin talimatlarına uymadığının belirlenmesi halinde durumun konkordato komiserleri tarafından mahkemeye derhal bildirilmesine,

e) Davacıların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketlerin mahkemenin izni dışında rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine,

f) İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapı lan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına,



g) Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına,

h) Davacıların işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makina teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacılara tedbiren teslimine,

i) İİK'nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,

j) Alacak miktarının 125 milyon Türk Lirasını aştığı bildirildiğinden İİK'nın 289/4 ncü fıkrasının birinci cümlesi uyarınca kesin mühlet içerisinde uygun görülecek bir zamanda alacaklılar kurulu oluşturulmasına Karar verilmiştir.

