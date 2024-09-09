Borsa şirketinin unvanı değişiyor

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'den bugün (9 Eylül) KAP'a unvan değişikliğine ilişkin yapılan bildirimde "Şirketimizin unvan değişikliği 04.09.2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup 09.09.2024 tarihli 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir" denildi. Açıklamaya göre yeni unvan 'Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi' oluyor.

ANA FAALİYET KONUSU

Şirketten KAP'a yapılan bir diğer bildirimde ise "Şirket esas sözleşme değişikliği neticesinde faaliyet konusu değişmiş olup anılan esas sözleşme değişikliği, 4 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve 9 Eylül 2024 tarih ve 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir" denildi. KAP bildiriminde yer alan detaylar şöyle: