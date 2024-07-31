Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle: Borsamız Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ticaret unvanının "Lydia Holding A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle; bülten adı 01/08/2024 tarihinden itibaren "LYDIA HOLDING" olarak değiştirilecektir. Mevcut "MIPAZ" işlem kodu 01/08/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "LYDHO" olarak değiştirilecektir. Kotasyon Yönergesi'nin 12/2. maddesi çerçevesinde Şirket payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir.

Şirketten bugün yapılan açıklamada "Şirketimizin ticaret ünvanı LYDiA HOLDİNG A.Ş. olarak değişmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Temmuz 2024 tarih ve 11133 sayısında ilan edilmiştir" denilmişti.

Şirketin eski unvanı: Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yeni Unvanı: Lydia Holding A.Ş.

