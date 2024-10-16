Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)

ASELS, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %22 düşüşle 2,0 milyar TL net kâr elde etti.

ADGYO, 30,00 TL fiyattan toplam 39.713 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.034.713 adete ulaştı.

AGESA, 01.01.2024 -30.09.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 10.089.762.068 TL , hayat dışı 187.239.803 TL olmak üzere toplam 10.277.001.871 TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %98 oranında artış gösterdi.

ARCLK, 3Ç24 finansal sonuçlarını 25 Ekim'de açıklayacaktır.

AHGAZ/ENERY, bağlı ortaklık Enerya Konya Gaz Dağıtım'ın Derbent ilçesini kapsayacak şekilde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru onaylandı.

AHGAZ/ENERY, Ahlatcı Altın İşletmeleri bünyesinde bulunan Gümüşhane/Çamlıköy mevkiindeki (Olukdere) altın madeni sahasına ilişkin olarak, maden arama ve maden tesisi izni Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ahlatcı Altın İşletmelerine 15.10.2024 tarihi itibarıyla verildi.

BİM'DEN SERMAYE AZALTMA KARARI

BIMAS, şirket sermayesinin %1,19'una tekabül eden geri alınmış 7.200.000 TL nominal değerli 7.200.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 607.200.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 600.000.000 TL'ye indirilmesine ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınmasına karar verdi.

BIOEN, payların tamamı şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 150.000.000 TL artırılarak 200.000.000'TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.' den olan alacağından karşılanmasına karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.

DESA, performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde, Fatih/ İSTANBUL adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Historia Samsonite '' ünvanlı şubesi ve Kemer / ANTALYA adresindeki ''Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Antalya Kemer Samsonite" ünvanlı şubesinin kapanışlarını yaptı.

EKGYO, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi (Ormanköy Çekmeköy), 558 Ada 4 Parsel Okul İnşaatı İşi ile proje kapsamındaki park alanlarının (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapıldı ve Kısmi Kesin Kabul Tutanağı onaylandı.

IZENR, ortalama 5,210 TL fiyattan toplam 220.953,00 TL nominal tutarlı IZMDC paylarını geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 63.666.119,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,244'dur.

KOCMT, Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı kararı aldı. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 15.000.000 adet, azami fonunun kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 250.000.000 TL ve şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin en fazla 6 ay geçerli olması planlanmaktadır.

LKMNH, 15,16-15,47 TL fiyat aralığından 37.750 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,91'e ulaştı.

OBAMS, 37,14-37,22 TL fiyat aralığından 60.130 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 9.843.000 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 2,0530 dur.

OZATD, yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladı. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %2,97'dir.

ŞİŞECAM'DAN GERİ ALIM

SISE, 37,98 TL - 38,36 TL fiyat aralığından (ortalama 38,20 TL) 1.000.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu SISE payları 70.778.416 adede ulaştı (Şirket sermayesine oranı %2,31).

TKFEN, 63,80-64,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,21) fiyatından toplam 300.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.111.690 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %0,8410'dur.