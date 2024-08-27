Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)

Tedbir Kararları

ONCSM ve RYSAS payları VBTS kapsamında 26/09/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.



Hak Kullanımları

AVHOL, CEMAS, OYLUM, SANKO, TETMT genel kurulu bugün gerçekleştirilecek.

GWIND, MTRKS kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecek.



KAP Haberleri



ASTOR, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,7 artışla 662 milyon TL net kâr elde etti.

ENJSA, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %99 düşüşle 17 milyon TL net kâr elde etti.

SELEC, 2Ç24 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %128,3 artışla 132,4 milyon TL net kâr elde etti.

ALARK, 95,65 TL - 95,00 TL (ağırlıklı ortalama 95,38 TL) fiyat aralığından toplam 104.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Şirketin sahip olduğu payların toplam nominal tutarı 7.452.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,713'dür.

AZTEK, Hilton Mall Of İstanbul mağazasının açılışı bugün yapıldı. Yeni mağazada Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılmakta olup, bu açılışla beraber mağaza adedi altıya yükseldi.

CWENE, GWIND ile arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 2.806.696 ABD doları tutarında anlaşma sağlandı. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %0,83’tür.

CWENE, RUBNS ile arasında güneş enerjisi santrali montajının yaklaşık 10.000.000 ABD doları tutarında bir bedelle yapılacağına dair taraflarca bağlayıcı olmayan nitelikte niyet mutabakatı imzalandı.

EFORC, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciri ile çay satım taahhüdü anlaşması yaptı. 12 aylık dönemde cirosuna 1.300.000.000 TL katkı yapması beklenmektedir. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %21,79’dur.

EMKEL, Bangladeş menşeili yerleşik bir firmadan ölçü transformatörleri tedariki için sipariş aldı. Siparişin baz bedeli 1.081.603 ABD dolarıdır. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %6,97’dir.

KONTR, Şirket bağlı ortaklığı Mcfly Robot Teknolojileri A.Ş. ile Türkiye'de faaliyet gösteren bir Banka'dan ilk 2 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli 48 Milyon USD tutarında yatırım kredisi sağladı. İlgili kredi sözleşmesi bugün itibariyle imzalandı.

ORGE, 71,05 - 71,40 TL fiyat aralığından toplam 20.004 TL nominal tutarlı payları geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 924.255 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,155'dir.

PEHOL, %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.

PSGYO, 1,58 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli paylar geri alındı. Geri alınan payların nominal değeri 5.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,10417'dir.

SOKE, kâr payı dağıtımı yapılmaması kararı için Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.

VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 41.30 TL - 41.50 TL fiyat aralığından 123.824 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %62,07 sınırına ulaştı.

Kaynak: Matriks Haberler / Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.

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