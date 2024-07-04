ARA
Bist 100
10736,07
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
32,5677
0,0555%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2539
0,3809%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0796
0,0598%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2469,57
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • “Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”

“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, halka arzlar ve Borsada yatırımcı sayısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

04 Temmuz 2024 | 07:37
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”

TSPB’nin ilk kadın Başkanı da olan Pamir Karagöz, sermaye piyasalarının pandemi sonrası “ciddi” bir yerli yatırımcı ilgisi gördüğünü belirtti. Faizler yükselmesine rağmen yatırımcı sayısının arttığını söyleyen Karagöz, bu durumun oldukça sevindirici olduğunu kaydetti.

  • Karagöz, “Borsa tarafında her 10 kişiden birisi hisse senedi yatırımcısı. Halen tasarrufların yüzde 45'i sermaye piyasalarında. Burada artık kalıcılıktan bahsedebiliriz” dedi.
  • Şu an 7,7 milyon yatırımcının yüzde 41’inin 34 yaş altı gençleri oluşturduğunu belirten Karagöz, “Kadınlar yatırımcı sayımızın yüzde 40’ını oluşturuyor. Borsa yatırımcısının yüzde 50’sinin bakiyesi 10 bin TL’nin altında, yüzde 75'inin bakiyesi ise 50 bin TL’nin altında” dedi.
  • Karagöz değerlendirmesinde ayrıca, Türkiye’de halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranının yüzde 18 olduğunu, Avrupa ülkelerinde ise bu oranın yüzde 40’lara vardığını söyledi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2469,57 0,15%
  • ALTIN ONS 2358,55 0,1%
  • BIST 100 10736,07 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,223 -0,285%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36217 -0,11439%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,81 -0,4139%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5677 0,0555%
  • EURO/DOLAR 1,0796 0,0598%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2539 0,3809%
  • STERLIN/DOLAR 1,27598 0,14363%
Borsa Haberleri
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
GERİ
İLERİ
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL