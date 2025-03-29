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Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025.

29 Mart 2025 | 01:07
Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtacak ilk 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan Çarşamba günü olacak. İşte 4 şirketin temettü miktarları ve ödeme tarihleri: 

1 AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)

AYGAZ A.Ş. (AYGAZ) Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA) Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

3 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK) Pay başına brüt 48,4675873 TL, net 41,1974492 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan

4 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
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Borsada bugün temettü dağıtacak 8 şirket
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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