Borsada 2 Nisan'da temettü dağıtacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtacak ilk 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan Çarşamba günü olacak. İşte 4 şirketin temettü miktarları ve ödeme tarihleri:
1 AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)
Pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
2 ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CIMSA)
Pay başına brüt 0,6345237 TL, net 0,5393451 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
3 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. (TTRAK)
Pay başına brüt 48,4675873 TL, net 41,1974492 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan
4 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)
Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi 4 Nisan