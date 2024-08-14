ARA
DOLAR
33,56
-0,01%
DOLAR
EURO
36,67
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
2658,50
1,55%
GRAM ALTIN
BIST 100
9828,56
-0,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç hissenin paylarında 13 Eylül'e kadar kredili işlem yasağı geldi.

14 Ağustos 2024 | 04:04
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan dün (13 Ağustos) yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Denge Yatırım Holding, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm ile Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Eylül tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi. 
Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E, FLAP.E ve MEGAP.E payları 14/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2658,5 1,55%
  • ALTIN ONS 2463,85 1,34%
  • BIST 100 9828,56 -0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,392 0,347%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37433 0,10051%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 2,4749%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5604 -0,0137%
  • EURO/DOLAR 1,0927 0,104%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6712 0,1863%
  • STERLIN/DOLAR 1,2769 0,08857%
Borsa Haberleri
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL