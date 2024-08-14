Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan dün (13 Ağustos) yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Denge Yatırım Holding, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm ile Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret olmak üzere üç hissenin paylarına 13 Eylül tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENGE.E, FLAP.E ve MEGAP.E payları 14/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.