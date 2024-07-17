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Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacağını açıklayan 3 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 17 Temmuz. İşte o şirketler

17 Temmuz 2024 | 08:40
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

3 taksit halinde pay başına brüt 10,0000000 TL, net 9,0000000 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 1,8000000 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024. Her biri net 3,6000000 TL olan diğer 2 taksit ise ekim ve aralık aylarında ödenecek.

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)

Pay başına brüt 0,0699853 TL, net 0,0629867 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024.

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL)

Pay başına brüt 0,0581818 TL, net 0,0523636 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024.

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Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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