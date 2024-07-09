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Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacağını açıklayan 3 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 9 Temmuz.

09 Temmuz 2024 | 07:45
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2024 | 07:48
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)

Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak 4 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım 9 Temmuz Salı. Ödeme tarihleri ise 11 Temmuz 2024. İşte o şirketler:

1 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE) Pay başına brüt 1,6322412 TL, net 1,4690170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, ödeme tarihi 11 Temmuz 2024.

2 KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR)

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR) Pay başına brüt 0,4936240 TL, net 0,4442616 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, ödeme tarihi 11 Temmuz 2024

3 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO) Pay başına brüt 3,1100000 TL, net 3,1100000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz 2024.
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