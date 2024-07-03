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Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacağını açıklayan 4 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün... İşte o şirketler:

03 Temmuz 2024 | 09:42
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Pay başına brüt 0,0224117 TL, net 0,0201705 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ASGYO)
Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,2000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER)
Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)
Pay başına brüt 0,2346608 TL, net 0,2111947 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.
 

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