ARA
Bist 100
10851,78
-0,19%
Bist 100
Dolar/TL
32,666
0,264%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4122
0,3375%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0841
0,259%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2511,72
1,8%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)

Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)

Borsada temettü dağıtacak 5 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi haftanın ilk günü, yani 8 Temmuz 2024.

07 Temmuz 2024 | 12:16
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2024 | 12:16
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)

Borsa İstanbul’da 8 Temmu Pazartesi günü, temettü dağıtacak 5 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi olacak. Ödeme tarihleri ise 10 Temmuz 2024. İşte o şirketler:

1 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP) Pay başına brüt 0,8791652 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

2 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL) Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS)

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS) Pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT) Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2511,72 1,8%
  • ALTIN ONS 2391,58 1,53%
  • BIST 100 10851,78 -0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,794 -0,293%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36435 0,21301%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88 -0,5675%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,666 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,0841 0,259%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4122 0,3375%
  • STERLIN/DOLAR 1,2814 0,42792%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
Küresel savunma ve havacılık şirketleri ilk yarıda kazandırdı
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL