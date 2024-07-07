Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)

Borsa İstanbul’da 8 Temmu Pazartesi günü, temettü dağıtacak 5 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi olacak. Ödeme tarihleri ise 10 Temmuz 2024. İşte o şirketler:
1 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)
Pay başına brüt 0,8791652 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.
2 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.
3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS)
Pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.
4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)
Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.