Borsada 6 şirket için yarın (29 Mayıs) temettü günü

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 6 şirkette yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın (29 Mayıs Çarşamba). Hak kullanım tarihlerinde ise hisse senetlerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklama şöyle:

29.05.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır. İşte yarın temettü dağıtacak şirketler ve ödeme tarihleri:



1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL Pay başına brüt 2,8743358 TL, net 2,5869022 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2024 olacak.

2 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASUZU Anadolu Isuzu, pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,7857142 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.

3 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVPGY Avrupakent GYO, 3 taksit halinde toplamda 2,1 TL temettü dağıtacağını duyurmuştu. İkinci taksit olarak pay başına net 0,7000000 TL temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihi ise 31 Mayıs

4 EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. EGEEN Pay başına brüt 103,0000000 TL, net 92,7000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise yarın, yani 29 Mayıs 2024. Ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.

5 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN Pay başına brüt 1,0666666 TL, net 0,9599999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihi ise 31 Mayıs