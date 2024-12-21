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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. İşte yatırım araçlarının performansı ve borsanın 'en'leri:

21 Aralık 2024 | 12:24
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,38 düşerek 11.558,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,78 değer kaybıyla 9.436,59 puan, sanayi endeksi 3,79 azalışla 12.958,72 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puan oldu. İşte en çok artan, azalan 3 hisse:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 11,22 ile Hektaş olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 ALTIN

ALTIN 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,12 değer kaybederek 20 bin 75 liraya geriledi.

5 DOLAR

DOLAR Doların satış fiyatı yüzde 0,69 artışla 35,1900 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,26 azalışla 36,6510 lira oldu. Geçen hafta 44,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 değer kaybederek 44,1800 liraya düştü. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 artışla 39,3910 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,82 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,53 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
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Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
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