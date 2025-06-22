ARA
DOLAR
39,67
0,14%
DOLAR
EURO
45,70
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4295,84
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9203,37
1,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 23 şirket bu hafta (23-27 Haziran haftası) genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte o şirketler:

22 Haziran 2025 | 17:26
Son Güncellenme: 22 Haziran 2025 | 17:28
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
TarihŞirketler
23 Haziran Pazartesi- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 Haziran Salı- HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT
- İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
- İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
- KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25 Haziran Çarşamba- ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
- ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
- SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT 
- TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
26 Haziran Perşembe- ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 
- AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
- EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
- ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
- METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET 
- REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
27 Haziran Cuma- BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
- KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Haberler
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
0
  • ALTIN GRAM - TL 4295,84 0,05%
  • ALTIN ONS 3367,85 -0,08%
  • BIST 100 9203,37 1,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,107 0,407%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37365 0,26276%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6739 0,1355%
  • EURO/DOLAR 1,1522 0,2114%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7013 0,3465%
  • STERLIN/DOLAR 1,3449 -0,14441%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
Bu hafta borsada en çok kazandıran 3 hisse
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL