Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket

|Tarih
|Şirketler
|23 Haziran Pazartesi
|- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|24 Haziran Salı
|- HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT
- İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
- İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
- KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|25 Haziran Çarşamba
|- ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
- ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
- SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT
- TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
|26 Haziran Perşembe
|- ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI
- AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
- EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
- ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
- METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
- REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
|27 Haziran Cuma
|- BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
- KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.