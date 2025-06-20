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Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti

Kütahya Şeker Fabrikası AŞ (KTSKR) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

20 Haziran 2025 | 17:55
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti

Kütahya Şeker Fabrikası AŞ pay başına brüt 6,5217391, net 5,5434782 TL temettü dağıtacak. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem kârının 381.018.531,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 313.971.083,67 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu yasal net kârdan başkaca ayrılacak herhangi bir özel karşılık olmadığından belirtilen tutar 313.971.083,67 TL Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaktadır.

29.770.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan tutar ile bu tutara olağanüstü yedeklerden 14.362.651,12 TL ilave edilerek toplam 300.000.000,00 TL'nin 46.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine , hisse başına brüt 6,52174 TL tutarındaki kâr payının 31.12.2025 tarihine kadar dağıtımı önerisi 20.06.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.
 

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Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
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