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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket (16-20 Haziran)

Borsa İstanbul'da 16-20 Haziran haftası 24 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte bu hafta genel kurulu olan şirketler:

15 Haziran 2025 | 14:23
Son Güncellenme: 15 Haziran 2025 | 14:29
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket (16-20 Haziran)

📅 16 Haziran Pazartesi

  • BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
  • RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
  • TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

📅 17 Haziran Salı

  • A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
  • A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (tekrar)
  • MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

📅 18 Haziran Çarşamba

  • BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
  • BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (tekrar)
  • BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
  • BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
  • DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
  • E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
  • HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
  • HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

📅 19 Haziran Perşembe

  • ASTOR ENERJİ A.Ş.
  • BERA HOLDİNG A.Ş.
  • ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

📅 20 Haziran Cuma

  • AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
  • BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
  • KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
  • MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
  • ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  • PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
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