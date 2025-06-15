📅 16 Haziran Pazartesi
- BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
- RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
- TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
📅 17 Haziran Salı
- A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
- A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (tekrar)
- MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
📅 18 Haziran Çarşamba
- BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
- BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (tekrar)
- BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
- BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
- DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
- E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
- HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
- HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
📅 19 Haziran Perşembe
- ASTOR ENERJİ A.Ş.
- BERA HOLDİNG A.Ş.
- ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
📅 20 Haziran Cuma
- AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
- KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
- MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
- ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.