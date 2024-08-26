Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket: 26-30 Ağustos temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 6 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ve temettü ödeme tarihleri:

1 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) pazartesi günü temettü dağıtacak. Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 6,7917338 TL, net 6,1125604 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 3,0562802 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2024.

2 GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND) Pay başına brüt 0,8092592 TL, net 0,7283332 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.

3 MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. (MTRKS) Pay başına brüt 0,4975124 TL, net 0,4477611 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2024.

4 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olan net 0,5522639 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.

5 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.