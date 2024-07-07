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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)

Borsada bugün itibarıyla, bu hafta temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 8 şirket bulunuyor...

07 Temmuz 2024 | 12:33
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2024 | 12:35
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket (8-12 Temmuz)

Borsa İstanbul'da 8-12 Temmuz haftası temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 8 şirket bulunuyor. Hafta için düzenlenecek genel kurullar ile beraber bu rakam artabilir. Çünkü daha önce temettü teklifini açıklayan Yeni Gimat GYO'nun Genel Kurul toplantısı da yarın (8 Temmuz) yapılacak.  İşte bugün itibarıyla hafta içi temettü dağıtacak 8 şirket:

1 ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP) Pay başına brüt 0,8791652 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

2 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL) Pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

3 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS)

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (ERBOS) Pay başına brüt 2,2500000 TL, net 2,0250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT) Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

5 TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD) Pay başına brüt 0,5606754 TL, net 0,5046078 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz 2024, ödeme tarihi 10 Temmuz 2024.

6 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE) Pay başına brüt 1,6322412 TL, net 1,4690170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, ödeme tarihi 11 Temmuz 2024.

7 KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR)

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR) Pay başına brüt 0,4936240 TL, net 0,4442616 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz 2024, ödeme tarihi 11 Temmuz 2024.

8 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO) 2 taksit halinde toplamda brüt 2,8639000 TL, net 2,8639000 TL temettü dağıtacak. Net 2,3000000 TL olan 1. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 12 Temmuz 2024. İkinci taksit ödemeleri ise Aralık ayında olacak.
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Borsada 5 şirket için yarın temettü günü (8 Temmuz)
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Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)
Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (1-5 Temmuz)
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) KAP'a sözleşme bildirimi
Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
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