Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor. Hafta içi düzenlenecek genel kurullar ile (Aydem Yenilenebilir Enerji) sayının artması muhtemel. Bugün itibarıyla (27 Temmuz) temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket ise şöyle:
1 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)
Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,9991591 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2024.
2 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Pay başına brüt 1,3204826 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.
3 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL kar payı açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,5522639 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.
4 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)
Pay başına brüt 0,3055084 TL, net 0,2749575 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 5 Ağustos 2024.