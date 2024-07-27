Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket

ARA
Bist 100
10891,42
0,18%
Bist 100
Dolar/TL
32,9456
-0,0134%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8008
-0,218%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0856
0,0908%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2528,56
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket (29 Temmuz-2 Ağustos)

Bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket (29 Temmuz-2 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü ödemesi genel kurul onayıyla kesinleşmiş 4 şirket şirket bulunuyor. Sayının artması muhtemel...

27 Temmuz 2024 | 20:44
Bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket (29 Temmuz-2 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor. Hafta içi düzenlenecek genel kurullar ile (Aydem Yenilenebilir Enerji) sayının artması muhtemel. Bugün itibarıyla (27 Temmuz) temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket ise şöyle:

1 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN) Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 3,3305304 TL, net 2,9974773 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,9991591 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2024.

2 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)

ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR) Pay başına brüt 1,3204826 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.

3 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL kar payı açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,5522639 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.

4 LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK) Pay başına brüt 0,3055084 TL, net 0,2749575 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 5 Ağustos 2024.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2528,56 0,86%
  • ALTIN ONS 2387,18 0,95%
  • BIST 100 10891,42 0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,774 -0,102%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38395 0,10307%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,1 1,1724%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9456 -0,0134%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0908%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8008 -0,218%
  • STERLIN/DOLAR 1,2868 0,13229%
Borsa Haberleri
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL