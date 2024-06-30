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Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket (1-5 Temmuz temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da Temmuz ayının ilk haftasında şu an itibarıyla temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket bulunuyor.

30 Haziran 2024 | 14:39
Son Güncellenme: 30 Haziran 2024 | 14:39
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket (1-5 Temmuz temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla (30 Haziran) Temmuz ayının ilk haftasında temettü vermesi genel kurulları tarafından onaylanmış 10 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ile ödeyecekleri temettü miktarı ve ödeme tarihleri:

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6813216 TL, net 3,3131892 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 0,5521982 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

2 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) Pay başına brüt 0,2025316 TL, net 0,1822784 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

3 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER) Pay başına brüt 0,3041501 TL, net 0,2737350 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

4 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü dağıtacak. Net 1,5169646 TL olan 1. taksit nakit kar payı için hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

5 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,6250000 TL, net 0,5625000 TL temettü dağıtacak. Net 0,2812500 TL olan 1. taksit nakit kar payı için hak kullanım tarihi 2 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2024.

6 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ) Pay başına brüt 0,0224117 TL, net 0,0201705 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

7 ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ASGYO)

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ASGYO) Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,2000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

8 DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER)

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER) Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

9 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA) Pay başına brüt 0,2346608 TL, net 0,2111947 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

10 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES)

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES) Pay başına brüt 0,3466686 TL, net 0,3120017 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 9 Temmuz 2024.
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Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
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