Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket (1-5 Temmuz temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla (30 Haziran) Temmuz ayının ilk haftasında temettü vermesi genel kurulları tarafından onaylanmış 10 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ile ödeyecekleri temettü miktarı ve ödeme tarihleri:

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6813216 TL, net 3,3131892 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 0,5521982 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

2 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) Pay başına brüt 0,2025316 TL, net 0,1822784 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

3 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER) Pay başına brüt 0,3041501 TL, net 0,2737350 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

4 ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü dağıtacak. Net 1,5169646 TL olan 1. taksit nakit kar payı için hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

5 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,6250000 TL, net 0,5625000 TL temettü dağıtacak. Net 0,2812500 TL olan 1. taksit nakit kar payı için hak kullanım tarihi 2 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2024.

6 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ) Pay başına brüt 0,0224117 TL, net 0,0201705 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

7 ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ASGYO) Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,2000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

8 DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DOFER) Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

9 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA) Pay başına brüt 0,2346608 TL, net 0,2111947 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.