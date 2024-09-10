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Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. paylarında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün.

10 Eylül 2024 | 00:34
Son Güncellenme: 10 Eylül 2024 | 00:38
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (10 Eylül)

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 75) onayı almıştı. Şirket, dün bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 10 Eylül 2024.

Şirket dün KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı: Şirketimiz 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.370.934.895,01-TL tutarındaki kısmı 2023 yılı dönem karından ve 129.065.104,99-TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 1.500.000.000,-TL artırılarak 3.500.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Eylül 2024 tarih ve 49/1410 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/44 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 09 Eylül 2024 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
 

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İLERİ
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