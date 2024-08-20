Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Borsa İstanbul'da 20 Ağustos'tan (bugün) itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek 3 hisse bulunuyor. Borlease Otomotiv bugün temettü dağıtacak. 2 şirkette ise bedelsiz sermaye artırımı var.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ’nin (SANFM) Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanmıştı. yüzde 400 oranındaki bedelsiz bölünme için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Ağustos olarak belirlenmişti.



SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada "Sermayemizin tamamı, 2023 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 20 oranında artırılarak 500.000.000.-TL'den 600.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-58701 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 20.08.2024 tarihinde başlanacaktır" bilgisi paylaşılmıştı.