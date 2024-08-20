ARA
DOLAR
33,77
0,04%
DOLAR
EURO
37,44
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
2716,89
-0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
10054,20
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirkette hak kullanım başlangıç tarihi 20 Ağustos olarak belirlenmişti. İşte bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak olan şirketler:

20 Ağustos 2024 | 08:04
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Borsa İstanbul'da 20 Ağustos'tan (bugün) itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek 3 hisse bulunuyor. Borlease Otomotiv bugün temettü dağıtacak. 2 şirkette ise bedelsiz sermaye artırımı var.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ’nin (SANFM) Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanmıştı. yüzde 400 oranındaki bedelsiz bölünme için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Ağustos olarak belirlenmişti.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada "Sermayemizin tamamı, 2023 yılı Dönem Karından karşılanmak üzere % 20 oranında artırılarak 500.000.000.-TL'den 600.000.000.-TL'ye çıkartılmasıyla ilgili müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-58701 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 20.08.2024 tarihinde başlanacaktır" bilgisi paylaşılmıştı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2716,89 -0,03%
  • ALTIN ONS 2502,42 -0,05%
  • BIST 100 10054,2 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,184 0,401%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36349 0,0176%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,01 0,1084%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,7679 0,0406%
  • EURO/DOLAR 1,1076 -0,0803%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4408 0,0672%
  • STERLIN/DOLAR 1,29805 -0,08121%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL