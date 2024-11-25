Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (25 Kasım)

"ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1118421 TL Teorik Fiyat: 68,388 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

SDTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8417594 TL Teorik Fiyat: 232,358 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

Aselsan, pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü dağıtacağını duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ise 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.