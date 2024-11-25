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Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (25 Kasım)

Borsa İstanbul'da 2 şirkette temettü dağıtım nedeniyle fiyat düzeltmesi var. Borsa İstanbl'dan hak kullanımına ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

25 Kasım 2024 | 09:20
Son Güncellenme: 25 Kasım 2024 | 09:26
Borsada bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (25 Kasım)

"ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1118421 TL Teorik Fiyat: 68,388 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
SDTTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8417594 TL Teorik Fiyat: 232,358 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

Aselsan, pay başına  brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL temettü dağıtacağını duyurmuştu. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ise 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024.

 

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
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