ARA
Bist 100
10672,13
-0,18%
Bist 100
Dolar/TL
33,16
0,2267%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9047
0,3412%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0817
0,0005%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2577,37
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak (31 Temmuz)

Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak (31 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirket için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün... İşte ödeme tarihleri

31 Temmuz 2024 | 10:13
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 10:14
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak (31 Temmuz)

ASTOR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,3204826 TL Teorik Fiyat: 95,68 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136266 TL Teorik Fiyat: 32,046 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Pay başına brüt 1,3204826 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL kar payı açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,5522639 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2577,37 0,5%
  • ALTIN ONS 2417,46 0,27%
  • BIST 100 10672,13 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,835 -1,279%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38397 -0,07798%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,11 0,1544%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,16 0,2267%
  • EURO/DOLAR 1,0817 0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9047 0,3412%
  • STERLIN/DOLAR 1,28382 0,01675%
Borsa Haberleri
Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
GERİ
İLERİ
Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL