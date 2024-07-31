Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak (31 Temmuz)

ASTOR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,3204826 TL Teorik Fiyat: 95,68 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6136266 TL Teorik Fiyat: 32,046 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Pay başına brüt 1,3204826 TL, net TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL kar payı açıklamıştı. 2. taksit olarak net 0,5522639 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 2 Ağustos 2024.