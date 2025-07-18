ARA
DOLAR
40,38
0,23%
DOLAR
EURO
47,02
0,62%
EURO
GRAM ALTIN
4350,44
0,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
10349,39
-0,21%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Temmuz)

Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Temmuz)

Borsa İstanbul’da temettü ve bedelsiz bölünme nedeniyle üç hissede fiyat düzeltmesine gidildi.

18 Temmuz 2025 | 10:54
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2025 | 10:59
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme oldu.  Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin bugün seans öncesi yapılan açıklama şöyleydi:

BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 2 TL Teorik Fiyat: 35,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3921568 TL Teorik Fiyat: 269,858 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
BORLS.E %314,93775 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,291 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İlgili Haberler
Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması (18 Temmuz)
Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması (18 Temmuz)
Türk Hava Yolları yeni hat kararını duyurdu
Türk Hava Yolları yeni hat kararını duyurdu
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100
SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete sermaye artırımı onayı geldi
SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete sermaye artırımı onayı geldi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL