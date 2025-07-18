Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 2 hissenin fiyatında kar payı dağıtımı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme oldu. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin bugün seans öncesi yapılan açıklama şöyleydi:

BASGZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 2 TL Teorik Fiyat: 35,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3921568 TL Teorik Fiyat: 269,858 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BORLS.E %314,93775 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,291 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)