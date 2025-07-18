SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100

SPK'dan sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler (GEDIK) de var. Şirket bedelsiz onayını bugün KAP'a bildirdi:

Şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 671.037.604,98 TL'sinin özsermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 197.491.296,76 TL'sinin emisyon priminden, 863.609,55 TL'sinin gayrimenkul satış karından, 642.017,66 TL'sinin iştirak hisse satış karından ve 129.965.471,05 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere %100 oranında 1.000.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 17 Temmuz 2025 tarih ve 2025 / 39 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.