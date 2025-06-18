Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)

Borsa İstanbul'dan temettü dağıtacak 4 şirkete ilişkin yapılan açıklama şöyle:
- BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 4 TL Teorik Fiyat: 499 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- BUCIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0666666 TL Teorik Fiyat: 6,713 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- HLGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0043478 TL Teorik Fiyat: 2,696 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- SMRVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3135593 TL Teorik Fiyat: 206,286 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)