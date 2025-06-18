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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)

Borsa İstanbul'da bugün 4 hissenin fiyatında nakit temettü dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran olan 4 şirket şöyle:

18 Haziran 2025 | 09:21
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)

Borsa İstanbul'dan temettü dağıtacak 4 şirkete ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 4 TL Teorik Fiyat: 499 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • BUCIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0666666 TL Teorik Fiyat: 6,713 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • HLGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0043478 TL Teorik Fiyat: 2,696 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • SMRVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3135593 TL Teorik Fiyat: 206,286 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


 

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