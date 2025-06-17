Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Temettü, bir şirketin kârından ortaklarına (hissedarlarına) nakit ya da hisse senedi olarak dağıttığı kâr payıdır. Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette hak kullanım tarihi yarın, yani 18 Haziran 2025. İşte o şirketler
1 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. İlk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
2 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)
Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0566666 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
3 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)
Pay başına net 0,0043478 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
4 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)
Pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,2665254 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.