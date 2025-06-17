Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Temettü, bir şirketin kârından ortaklarına (hissedarlarına) nakit ya da hisse senedi olarak dağıttığı kâr payıdır. Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette hak kullanım tarihi yarın, yani 18 Haziran 2025. İşte o şirketler