Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da 28 Ağustos'tan (bugün) itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek 5 hisse bulunuyor. Şirketler şöyle:



1 PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (PEHOL) %600 SPK Pera Yatırım Holding AŞ'nin 855 milyon 360 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 700 lotu olacak.

2 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN) %600 SPK, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 260 milyon 10 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 700 lotu olacak.

3 PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT) %600 SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ'nin 269 milyon 706 bin 307,50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 700 lotu olacak.

4 PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PINSU) %200 SPK, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 189 milyon 525 bin 416,90 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etmişti. Hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası toplamda 300 lotu olacak.